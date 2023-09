Migration EU-Asylreform: Faeser sieht Fortschritte bei Verhandlungen

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour sagte am Mittwochabend dem Nachrichtensender „Welt”, der derzeitige Entwurf der Krisenverordnung würde dazu führen, dass Staaten „die Leute einfach durchlotsen nach Deutschland”. Er bezeichnete das Vorhaben als „Chaos-Verordnung” für Deutschland. „Die Krisenverordnung hat Passagen, die so was sind wie eine Dynamitstange hinter allen Regularien, die in der restlichen Reform stehen”, sagte er.