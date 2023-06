Migration Faeser: Bekommen „das modernste Einwanderungsrecht der Welt”

23. Juni 2023 | Quelle: dpa

Deutschland werde durch die Verabschiedung des Gesetzentwurfs «das modernste Einwanderungsrecht der Welt» bekommen, sagt die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Bild: Bild: dpa

Sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Migrationspolitik sind in der abschließenden Debatte zur Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes aufeinandergeprallt. In der zweiten Lesung stellten sich die Koalitionsfraktionen am Freitag im Bundestag geschlossen hinter das Gesetz, während Union und AfD dagegen stimmten und sich die Linksfraktion enthielt. Anschließend begann die namentliche Schlussabstimmung.