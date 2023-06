Migration Faeser dringt auf EU-Asylreform, warnt vor Scheitern

So eine Kommission auf rein nationaler Ebene „würde an den Ursachen des Problems nichts ändern”, erklärte sie. Faeser mahnte: „Und niemand sollte vergessen: Das Asylrecht hat in unserer Verfassung einen hohen Wert. Wer das Asylrecht antasten will, spielt das dreckige Spiel der AfD mit und verschiebt Grenzen, die nicht verschoben werden dürfen.”