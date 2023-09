Die SPD-Politikerin stellte heute in einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestages Pläne für verstärkte Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen vor. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen sagte sie den Abgeordneten, die geplanten Maßnahmen „entlang der Schleuserroute” sollten „lageabhängig auch an der Grenze”, „wechselnd und flexibel” sein.