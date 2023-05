Migration Flüchtlingskosten: Länder erhöhen Druck auf Bundesregierung

Faeser sieht gute Chancen, innerhalb der EU bald zu einer Lösung in der Migrationspolitik zu kommen. „Die jahrelange gegenseitige Blockade in der EU haben wir schon durchschlagen”, sagte sie der „Bild am Sonntag”. Dabei geht es vor allem um den Vorschlag für Asylzentren an den EU-Außengrenzen, von wo Asylbewerber auch zurückgeschickt oder gerecht verteilt werden können.