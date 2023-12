Migration GdP fordert bessere Ausstattung bei Grenzkontrollen

29. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Die Zahl der unerlaubten Einreisen nach Deutschland ist im November noch weiter zurückgegangen. Bild: Bild: dpa

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert eine bessere Ausstattung und Versorgung für die Polizisten bei den seit Mitte Oktober ausgeweiteten Grenzkontrollen. „Da hapert es an allem”, sagte der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei, Andreas Roßkopf, der „Rheinischen Post”. „Da hapert es an professioneller Ausstattung der Kontrollstellen, an anständiger Unterbringung und an ausreichenden Mitteln, um die Reisekosten der Kollegen zu bezahlen.”