Migration Grenzsicherung: Sind 90.000 Bundespolizisten und Zollbeamte nicht genug?

Der Bundesvorsitzende der Zoll- und Finanzgewerkschaft BDZ sieht Lindner generell in der Pflicht, nicht nur bei akuten Krisenlagen wie den dramatischen Migrationsbewegungen. Liebel: „Da Minister Lindner ein Verfechter von Steuerdurchsetzung statt Steuererhöhungen ist, braucht es dafür am Ende Personal und vor allem Investitionen in die Digitalisierung, deren Budget jedoch erheblich gestrichen wird.“



