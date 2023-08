Migration Kontroverse um Faesers Abschiebepläne

Für die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Andrea Lindholz (CSU), kommt Faesers Vorstoß zu spät und reicht nicht aus. Sie erinnerte daran, dass der wesentliche Inhalt bereits im Mai beim Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt vereinbart worden war. „Dass die Ministerin in der angespannten Lage nach drei Monaten nicht einmal einen fertigen Regierungsentwurf vorlegt, grenzt an Arbeitsverweigerung”, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.