Migration Länder-Chef fordert echte Ergebnisse von Treffen mit Scholz

03. März 2024 | Quelle: dpa

Will die irreguläre Migration begrenzen»: Boris Rhein. Bild: Bild: dpa

Vor dem Spitzentreffen von Bund und Ländern zur Migrationspolitik am Mittwoch dringt der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein (CDU), auf konkrete Ergebnisse. „Wir müssen an alle Stellschrauben ran, um die irreguläre Migration zu begrenzen”, sagte der hessische Ministerpräsident der „Bild am Sonntag”.