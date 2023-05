Migration Länder und Kommunen beraten vor Flüchtlingsgipfel

08. Mai 2023 | Quelle: dpa

Flüchtlinge in einem Zelt einer provisorischen Flüchtlingsunterkunft in Hessen. Bild: Bild: dpa

Zwei Tage vor dem geplanten Bund-Länder-Treffen zur Flüchtlingspolitik im Kanzleramt haben sich die Landesregierungen mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände über ihre gemeinsamen Forderungen abgestimmt. Wie am Montag aus Teilnehmerkreisen verlautete, nahmen zahlreiche Regierungschefs an der Besprechung teil. Zu dem Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch sind die Kommunal-Verbände nach bisherigem Stand nicht eingeladen.