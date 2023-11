Migration Lindner: Weniger Leistungen für Asylbewerber spart Milliarde

07. November 2023 | Quelle: dpa

Bundesfinanzminister Christian Lindner: «Durch diese Maßnahme wird auch die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats reduziert.» Bild: Bild: dpa

Die FDP zeigt sich zufrieden mit der Bund-Länder-Einigung zur Finanzierung der Migrationskosten. Die geplante Einschränkung bei den Leistungen für Asylbewerber könne zu Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Euro führen, schrieb Bundesfinanzminister Christian Lindner am Dienstagmorgen auf der Plattform X, früher Twitter. Dadurch würden nicht nur Länder und Kommunen entlastet. „Durch diese Maßnahme wird auch die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats reduziert”, so der FDP-Chef.