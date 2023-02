Migration Mehrheit der geflüchteten Ukrainer wohnt in Privatwohnungen

Dies ist eins der Ergebnisse der Studie „Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland”, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Nur 9 Prozent lebten in Gemeinschaftsunterkünften. Die Erhebung ist nach Angaben der Autoren repräsentativ für Menschen, die zwischen dem Kriegsbeginn am 24. Februar und Anfang Juni 2022 nach Deutschland gekommen sind. Drei Viertel der aktuell hierzulande lebenden Ukrainer ist demnach in diesem Zeitraum gekommen.