Migration Mittelstandsverband fordert mehr Fachkräfte aus dem Ausland

Viele Unternehmen müssten bereits mangels qualifizierter Kräfte Aufträge ablehnen, so Jeger. Bei den Auszubildenden sehe es nicht besser aus: „Es gibt in Deutschland mehr als 390 anerkannte Ausbildungsberufe und in nahezu allen fehlt es an neuen Auszubildenden.“ Unter einem akuten Mangel an Fachkräften leiden laut Jerger vor allem die MINT-Branchen, der Bereich Gesundheit, Pflege und das Handwerk.