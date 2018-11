Migration Rechnungshof bemängelt Effizienz der EU-Flüchtlingshilfe in der Türkei

In einer offiziellen Stellungnahme zu dem Bericht räumt die Kommission Verbesserungsmöglichkeiten ein, weist zugleich aber darauf hin, dass vielfach die „schwierigen Rahmenbedingungen“ Probleme verursachten. So wurde nach Angaben der Behörde beispielsweise die kommunale Infrastruktur in der Planung berücksichtigt. Es hätten dann jedoch keine Maßnahmen ergriffen werden können, „da die von der Türkei zur Finanzierung eingereichten Projekte nicht ausgereift waren“, heißt es in dem Bericht.