Migration: Scholz und Bulgariens Regierungschef betonen Fortschritte beim Grenzschutz

Kanzler Olaf Scholz und der bulgarische Ministerpräsident Nikolaj Denkow haben Fortschritte im Kampf gegen illegale Migration an der bulgarisch-türkischen Grenze gelobt. In den vergangenen sechs Monaten habe sich Grundlegendes verbessert, sagte Denkow am Mittwoch vor einem Treffen im Kanzleramt in Berlin.