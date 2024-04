Migration So funktioniert die Bezahlkarte für geflüchtete Menschen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte Anfang Februar an, die Bargeldzahlungen an Asylbewerber rascher umzusetzen und umfassender einzuschränken als andere Bundesländer. Bereits seit März wird die neue Bezahlkarte für Asylbewerber in einem Modellprojekt in vier Kommunen getestet. „Wir haben heute den Zuschlag für die Bezahlkarte für Asylbewerber erteilt, die Ausschreibung ist abgeschlossen“, sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) am Dienstag (20. Februar). Das Unternehmen Paycenter aus Freising konnte sich bei der europaweiten Ausschreibungen als Anbieter für die Karte durchsetzen.