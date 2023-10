Darunter ist auch Mansour, der mit seinem neunjährigen Sohn Abd aus Syrien geflohen ist und seit einem Monat im Ankunftszentrum ein Quartier gefunden hat. An einem kühlen Morgen Anfang Oktober sitzen sie auf einer der zahlreichen Bierbänke in der Aufenthaltshalle. Hier ist es zwar warm, aber sehr hellhörig. Der Song „Baby Shark”, zu dem eine Handvoll Kinder in der Spielecke tanzt, ist in der gesamten Halle zu hören. Dreimal am Tag werden am hinteren Ende der Halle Mahlzeiten ausgegeben. „Es gibt nicht genug zu essen”, beklagt der 34-Jährige. Sein Sohn werde nicht satt, selbst kochen dürften die Bewohner nicht. Wirklich aufgebracht wirkt Mansour aber nicht. Eher müde, erschöpft.