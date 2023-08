Migration Spahn polarisiert mit Migrations-Vorstoß

21. August 2023 | Quelle: dpa

CDU-Politiker Jens Spahn wirbt für eine Auswahl von Flüchtlingen durch das Flüchtlingswerk. Bild: Bild: dpa

Die Forderung von CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn nach einer stärkeren Beschränkung der Einwanderung nach Deutschland findet Zustimmung bei Kommunalverbänden - stößt in der Ampel-Koalition aber auf Kritik. Spahn hatte in der „Bild am Sonntag” deutlich gemacht, dass dies schon an der EU-Außengrenze geschehen müsse.