Migration Sprachlosigkeit? CSU ringt im Wahljahr mit der Asylfrage

15. Januar 2023 | Quelle: dpa

Markus Söder erwartet von den Mitgliedern der Partei bedachte Aussagen. Bild: Bild: dpa

München (dpa) - „Asyltourismus”, „Obergrenze”, „Herrschaft des Unrechts” - als in den Jahren 2015 bis 2018 die Migrationsdebatte durch Deutschland fegte, war die CSU mit ihren Meinungen und Forderungen immer lautstark und am liebsten vorneweg dabei. Was folgte war eine der größten Krisen in der Union und beinahe der Bruch des Bündnisses von CDU und CSU im Bundestag. Obwohl sich die Zuwanderungszahlen seit Monaten wieder ähnlich entwickeln, ist es bei den Christsozialen merkwürdig still.