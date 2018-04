Migration: Steigende Zahl von Zweit-Asylanträgen in Deutschland

BerlinFür manche Asylbewerber ist Deutschland offenbar so attraktiv, dass sie nach der Anerkennung in einem anderen EU-Land hier einen weiteren Asylantrag stellen. Die Zahl solcher unzulässigen Zweit-Anträge habe sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt, berichtete die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).