Migration Steinmeier: Parteien sollen in Flüchtlingsfrage kooperieren

03. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Frank-Walter Steinmeier hat sich zu der Debatte rund um die Flüchtlingsaufnahme in Deutschland geäußert. Bild: Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen in Deutschland ausgesprochen und alle demokratischen Parteien zur Zusammenarbeit dabei aufgerufen. Derzeit sei die Politik noch im Wahlkampfmodus wegen der Landtagswahlen in Hessen und Bayern, sagte Steinmeier am Montagabend in der ARD.