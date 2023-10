Migration Steinmeier zu Flüchtlingsaufnahme: „Brauchen Begrenzung”

02. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Frank-Walter Steinmeier hat sich zu der Debatte rund um die Flüchtlingsaufnahme in Deutschland geäußert. Bild: Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für eine Begrenzung der Flüchtlingsaufnahme in Deutschland ausgesprochen. „Wir brauchen eine Begrenzung der Zugänge, das ist keine Frage”, sagte er am Abend in den ARD-„Tagesthemen”.