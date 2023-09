Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte dem „Tagesspiegel”, die Bundesregierung sei jetzt gefordert, die Flüchtlingszahlen in den Griff zu bekommen und die Länder bei der Unterbringung der Flüchtlinge massiv zu unterstützen. In der Hauptstadt würden weitere Großunterkünfte gebraucht. „Wir werden bis Ende September über neue Standorte in Berlin entscheiden müssen”, kündigte er an. Wegner sagte: „Wir werden alles daransetzen, dass keine Turnhalle in Berlin geschlossen werden muss.”