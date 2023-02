Migration und Arbeitsmarkt Auf 2,4 Asylbewerber kommt (kurzfristig) ein neuer Job

Der Deutsche Landkreistag schlägt Alarm: „Die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten in den Landkreisen stößt immer stärker an Kapazitätsgrenzen“, warnt der Verband. Der Hintergrund: Im vergangenen Jahr haben rund 244.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt – fast 28 Prozent mehr als 2021. Zusätzlich hat Deutschland über eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Viele Kommunen sehen sich nun finanziell und organisatorisch an der Belastungsgrenze. Und sie fühlen sich vom Bund allein gelassen, zeigte der Flüchtlingsgipfel vergangene Woche in Berlin.