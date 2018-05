Migration und Flucht: Bundesinnenministerium bestätigt Versetzung der Bremer Bamf-Chefin

Berlin/BremenAngesichts der Asyl-Affäre beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat das Bundesinnenministerium bestätigt, dass die Leiterin der Bremer Außenstelle versetzt worden ist. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte am Mittwoch in Berlin, „dass Frau S. nicht mehr in der Außenstelle des Bamf in Bremen tätig ist“. Diese Umsetzung erfolge auch „zu ihrem eigenen Schutz“.