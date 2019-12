Migration Union und FDP gegen Habeck-Vorstoß zur Flüchtlingskinder-Aufnahme

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries mahnte in der „Welt“ (Online, Print: Montag), unter keinen Umständen zuzulassen, „dass erneut Fehlanreize geschaffen werden, die neue Migrationswellen nach Deutschland auslösen“. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sagte der Zeitung, eine „PR-Aktion kurz vor Weihnachten hilft nicht, das Fluchtproblem verantwortungsvoll zu lösen“. Parteivize Wolfgang Kubicki stellte in der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag) die rhetorische Frage: „Was ist mit den Kindern in türkischen, jordanischen oder libyschen Lagern?“