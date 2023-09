Migration Union und FDP verschärfen Ton in Asyldebatte

Zuvor hatte Söder in der „Bild am Sonntag” verkündet, dass es für abgelehnte Asylbewerber in dem Bundesland bald kein Geld mehr, sondern Chipkarten zum begrenzten Einkauf bestimmter Waren geben werde. Er kündigte zudem ein Programm an, damit Asylbewerber bis zur Entscheidung über ihren Aufenthaltsstatus verstärkt gemeinnützige Arbeit übernehmen können. Dabei gehe es um Arbeit in Bauhöfen oder Parks. „Das sollte überall in Deutschland gemacht werden”, sagte Söder rund drei Wochen vor der bayerischen Landtagswahl.