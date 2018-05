Migration: Unionsfraktionschefs fordern Wertekunde-Unterricht für Flüchtlinge

BerlinDie Chefs der Unionsfraktionen von Bund und Ländern wollen einem Zeitungsbericht zufolge für Kinder von Flüchtlingen einen „Wertekunde-Unterricht“ an Schulen einführen. Ein solcher Beschluss solle auf der in Frankfurt tagenden Konferenz der Unionsfraktionschefs verabschiedet werden, schreibt die „Rheinische Post“ am Montag.