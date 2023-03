Migration Unionsfraktionsspitze für „Bundesagentur für Einwanderung”

05. März 2023 | Quelle: dpa

Nach Auffassung des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz sollte eine Agentur für Einwanderung aktiv ausländische Fachkräfte anwerben. Bild: Bild: dpa

Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag will den Zuzug von ausländischen Fachkräften nach Deutschland mit einer eigenen Bundesagentur für Einwanderung neu regeln. „Fachkräfte erhalten so Service aus einer Hand: Von der Arbeitsplatzvermittlung, der Prüfung der Voraussetzungen für die Einreise, über das nötige Visum bis hin zum Aufenthaltstitel nach Ankunft in Deutschland”, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Positionspapier des geschäftsführenden Vorstands der Unionsfraktion.