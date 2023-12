Weltweit stieg durch Gewalt, Konflikte und Klimawandel die Zahl der Vertriebenen. Der Krieg in der Ukraine und der Konflikt in Gaza stünden im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit. Andere Konflikte, zum Beispiel der im Sudan, seien dagegen aus der Öffentlichkeit verschwunden. Vergessene Krisen seien auch die Lage in Syrien, im Jemen und in der Demokratischen Republik Kongo. Nach Zahlen des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen habe sich die Zahl der Flüchtlinge weltweit in den vergangenen sieben Jahren verdoppelt.