Migration Wie eine Bezahlkarte für Flüchtlinge funktionieren könnte

Bund und Länder haben bei ihrem Spitzentreffen die Zielrichtung für eine Bezahlkarte für Asylbewerber vorgegeben. Die Länder sollen bis zum 31. Januar gemeinsam ein Modell vorstellen. Mit „bundeseinheitlichen Mindeststandards“, so heißt es in dem Beschluss. In Hannover läuft bereits ein Pilotprojekt, in Hamburg und Bayern sollen kommendes Jahr weitere starten. Der Unternehmer und Payment-Experte Joerg Schwitalla bietet in Kooperation mit Visa genau so eine Karte an. Genauer: Eine Visa Debitkarte auf Guthabenbasis, die ohne Bankkonto funktioniert und die Auszahlung von Sozialleistungen in Form von Barchecks oder Bargeld ersetzen soll.