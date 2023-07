Migration Zahl der Aslysuchenden im ersten Halbjahr gestiegen

07. Juli 2023 | Quelle: dpa

Syrien stellt mit 44.394 Asylsuchenden die größte Einzelgruppe. Bild: Bild: dpa

Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland steigt deutlich. In der ersten Jahreshälfte seien beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg 150.166 Erstanträge auf Asyl eingegangen, geht aus der veröffentlichten aktuellen Asylgeschäftsstatistik der Behörde hervor. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres lag die Zahl bei 84.583.