 Migration: Zahl der neu angekommenen Aussiedler erneut gewachsen

In diesem Jahren seien vorwiegend junge Familien mit Kindern angekommen, sagte ein Sprecherin der Landesaufnahmebehörde. Die Menschen kommen vor allem aus Russland, der Ukraine und Kasachstan. Für 2019 rechnet die Behörde mit ähnlich vielen Aussiedlern wie in diesem Jahr. Alleine in Kasachstan leben nach Schätzungen noch etwa 160.000 Deutschstämmige. Der auf das Thema spezialisierte Göttinger Historiker Alfred Eisfeld hatte vor einiger Zeit erklärt, viele von ihnen sähen dort für sich keine Perspektive.