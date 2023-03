Migration Zahl der Staatenlosen in Deutschland seit 2014 verdoppelt

09. März 2023 | Quelle: dpa

In Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die staatenlos sind. Bild: Bild: dpa

Die Zahl der als staatenlos registrierten Menschen in Deutschland hat laut Statistik zuletzt einen Höchststand erreicht. So wurden Ende 2022 hierzulande 29.455 Männer und Frauen als Staatenlose im Ausländerzentralregister (AZR) erfasst, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Ein Viertel davon waren demnach Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.