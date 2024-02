Migration Zahlreiche Festnahmen bei Großrazzia gegen Schleuser-Bande

21. Februar 2024 | Quelle: dpa

Einsatzkräfte der Polizei verlassen ein Gebäude in Düsseldorf. Bild: Bild: dpa

Es geht um ein mutmaßliches Schleuser-Netzwerk und um Boote zur Überquerung des Ärmelkanals nach Großbritannien. An einem von Europol koordinierten Großeinsatz in mehreren europäischen Ländern haben sich in Deutschland am Mittwoch Hunderte zum Teil schwer bewaffnete Beamte beteiligt. Bei der Großrazzia gegen mutmaßliche Mitglieder einer Schleuserbande in vier Bundesländern mit dem Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen hat die Bundespolizei zahlreiche Personen festgenommen.