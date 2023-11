Migrationsgipfel: „Der Bund lässt die Länder mit ihren Problemen allein“

Wenn am Montag in Berlin die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammentreffen, wird es vor allen Dingen um die Migrationspolitikgehen. Im einzelnen stehen Neuregelungen im Asylrecht wie etwa die Überprüfung des Schutzstatus in Drittländern außerhalb der EU an. Zum anderen geht es um eine andere Verteilung der enormen Kosten. „Ein Schwerpunkt der Beratungen wird die finanzielle Beteiligung des Bundes sein“, sagte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) der WirtschaftsWoche. „Für mich steht fest, dass sich der Bund viel stärker an der Finanzierung der Flüchtlingskosten beteiligen muss.“