Migrationsgipfel im Kanzleramt Scholz und die Getriebenen

Der „historische Moment“ für Bundeskanzler Olaf Scholz kommt in den frühesten Morgenstunden des Dienstags. Endlich und Gott sei Dank, so werden es sich auch die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bei ihrem Treffen mit dem Bundeskanzler gedacht haben, gibt es nach acht Stunden Verhandlung eine Einigung zur Neuaufstellung der Migration in Deutschland.