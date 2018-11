Migrationspolitik CDU streitet offen über UN-Migrationspakt

Nach Worten des CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Ramsauer gibt es in der Unionsfraktion „auf breiter Front“ ein Unbehagen, weil der Pakt Migration als etwas Positives ansehe. Dem wurde in Fraktionskreisen aber widersprochen. CSU-Vize Manfred Weber verteidigte die Vereinbarung als „Beitrag zum Multilateralismus. „Ich würde dafür plädieren, dass wir diesen Pakt unterstützen“, sagte er in Berlin.