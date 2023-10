Migrationspolitik „Einfache Lösungen sind ein Märchen“

Hannes Schammann: Soweit wir das mitbekommen, ist die Situation in vielen Kommunen angespannt. Klar ist aber auch: Einen umfassenden Überblick über die Lage gibt es nicht. Vieles, was wir hören und lesen, basiert auf anekdotischer Evidenz. Was wir allerdings wissen: Es kommt auf den konkreten Bereich an. Die Ausländerbehörden sind wohl nahezu überall an der Belastungsgrenze. Bei der Unterbringung muss man dagegen sagen: Es gibt weiterhin Kommunen, die sogar mehr Geflüchtete aufnehmen können als sie eigentlich müssten. Die Lage ist also heterogener als viele glauben.