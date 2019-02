 Migrationspolitik: Merkel stellt sich im Streit mit Orban eindeutig hinter Juncker

BerlinKanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach den Attacken des rechtsnationalen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban auf die europäische Migrationspolitik eindeutig hinter EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gestellt. Sie wolle dazu nur sagen, dass „Jean-Claude Juncker meine volle Solidarität hat“, sagte Merkel am Donnerstag nach einem Treffen mit dem Präsidenten von Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, in Berlin auf eine entsprechende Frage. Dies werde man auch in den Gesprächen mit Ungarn so deutlich machen.