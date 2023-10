Migrationspolitik „Vielen gilt die Reduktion von Migration als der Königsweg. Das wird aber nicht funktionieren“

WirtschaftsWoche: Herr Schammann, in Deutschland ist eine Debatte darüber entbrannt, wie viele Geflüchtete das Land noch aufnehmen kann. Über eine Wende in der Migrationspolitik berät deshalb der Kanzler heute auch mit der Opposition. Wie dramatisch ist die Situation?

Hannes Schammann: Soweit wir das mitbekommen, ist die Situation in vielen Kommunen angespannt. Klar ist aber auch: Einen umfassenden Überblick über die Lage gibt es nicht. Vieles, was wir hören und lesen, basiert auf anekdotischer Evidenz. Was wir allerdings wissen: Es kommt auf den konkreten Bereich an. Die Ausländerbehörden sind wohl nahezu überall an der Belastungsgrenze. Bei der Unterbringung muss man dagegen sagen: Es gibt weiterhin Kommunen, die sogar mehr Geflüchtete aufnehmen können als sie eigentlich müssten. Die Lage ist also heterogener als viele glauben.