Migrationsproblematik: Essener Tafel nimmt nur noch Deutsche auf

Nach Ansicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes spiele die Essener Tafel mit dieser Entscheidung extremen Parteien in die Hände. „Natürlich kann ich nachvollziehen, dass Tafeln unter großem Druck stehen und ihre Ressourcen im Blick haben müssen“, sagte Landesgeschäftsführer Christian Woltering am Freitag der dpa. „Aber Maßnahmen wie ein Aufnahmestopp sind Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten“. Der Grüne Bundestagsabgeordnete Kai Gehring teilte mit, es widerspreche den Grundsätzen der Tafeln in Deutschland, die Essensvergabe an die Staatsangehörigkeit zu koppeln.