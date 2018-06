Migrationsstreit: Merkel und Seehofer ringen um Lösung

Nach dem Zerwürfnis zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer in der Asylpolitik soll bei einem Krisentreffen noch am Mittwochabend nach einer Lösung gesucht werden. Teilnehmen würden auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU), hieß es in Unionskreisen. Merkel war am Dienstag in der Unions-Fraktionssitzung wegen des Streits erheblich unter Druck geraten. Etliche Redner sagten, sie solle auf die CSU und deren Forderung nach Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze zugehen.