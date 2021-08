Migrationsstreit: Polen will Grenzzaun zu Weißrussland bauen

Polen hat den Bau eines Grenzzauns zu Weißrussland angekündigt. Dieser werde zweieinhalb Meter hoch sein, schrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Montag auf Twitter. Zudem würden die Grenztruppen aufgestockt. Blaszczak hatte am Mittwoch eine Verstärkung der Sicherheitskräfte an der Grenze bekanntgegeben.