Mike Mohring (CDU) Grundrenten Kompromiss kostet 2025 rund 4,8 Milliarden Euro

Für Bezieher einer Grundrente wird es nur eine vereinfachte Bedürftigkeitsprüfung geben, bestätigte der CDU-Spitzenkandidat in Thüringen, Mike Mohring, vor der Tagung der Spitzengruppe aus Union und SPD am Freitag die Umrisse eines Kompromisses. Ziel sei eine Bedürftigkeitsprüfung von Amts wegen, sagte er der WirtschaftsWoche: „Maßgeblich ist dabei das Einkommen im Alter“, so Mohring, der an dem Spitzentreffen teilnehmen wird. Dieser Kompromiss dürfte Rentenausgaben von knapp drei bis knapp fünf Milliarden Euro jährlich nach sich ziehen.