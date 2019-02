Milieuschutz per Verordnung Großstädte setzen vermehrt Vorkaufsrecht gegen Mietspekulanten ein

Berlin und München etwa nutzen diese Möglichkeit nach Angaben des Mieterbundes inzwischen sehr umfangreich. In der Hauptstadt gibt es knapp 60 Milieuschutzgebiete. Einige existieren zwar bereits seit Mitte der 90er Jahre – doch die Tendenz war zuletzt deutlich steigend. Der seit Ende 2016 amtierende rot-rot-grüne Senat ermutigt die Bezirke, solche Gebiete offensiv zu benennen. Besonders aktiv beim Vorkaufsrecht ist Friedrichshain-Kreuzberg.



München hat 23 solcher Gebiete mit 279.000 Bewohnern. Im vergangenen Sommer verschärfte die Stadt die Regelungen. Ihr Vorkaufsrecht übte die Stadt 2018 sehr viel häufiger aus als in den Vorjahren. In Frankfurt am Main gibt es inzwischen rund 15 Milieuschutzzonen - aber nur in drei Fällen wurde ein Haus laut Angaben des städtischen Liegenschaftsamtes vom Januar tatsächlich gekauft. Dafür habe die Stadt rund sieben Millionen Euro gezahlt.