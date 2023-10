Militär Bundeswehr verlegt mehr als 1000 Soldaten in den Nahen Osten

28. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Soldaten der Bundeswehr im mecklenburgischen Hagenow. Bild: Bild: dpa

Die Bundeswehr hat für eine mögliche Evakuierung deutscher Staatsbürger inzwischen mehr als 1000 Soldaten in den Nahen Osten verlegt. Die ganz überwiegende Zahl der Männer und Frauen sei nun auf Zypern in Bereitschaft, wurde der Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus Sicherheitskreisen erklärt.