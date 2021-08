Militäreinsatz und Entwicklungshilfe in Afghanistan 20 Milliarden Euro – wofür?

20 Milliarden Euro – und dann so eine Überrumpelung? Noch Ende Juni teilte die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion mit: „Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ist auch ohne Präsenz von Nato-Truppen in Afghanistan handlungsfähig.“ Alle Projekte würden fortgeführt. Ende Juli schränkte das BMZ diese Aussage auf Anfrage der WirtschaftsWoche schon etwas ein: „Angesichts der aktuellen Sicherheitslage im Land muss es nun vor allem darum gehen, das Erreichte zu bewahren“, hieß es da. Am Montag musste Kanzlerin Angela Merkel einräumen, man habe die Lage falsch eingeschätzt.



Noch ist nicht sicher, wie sich die Taliban gegenüber der Bevölkerung und vor allem ehemaligen Helfern der alliierten Streitkräfte verhalten werden, wenn die halsbrecherischen Evakuierungen der Ausländer und einiger Ortskräfte abgeschlossen sind. Noch hat es offenbar kein Blutvergießen gegeben. Wie sehr die eingesetzten Steuergelder also verpuffen, bleibt abzuwarten.