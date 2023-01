Militärhilfe für Ukraine Niemals alleine – aber wohin denn gemeinsam?

Wichtiger als solche Prestigefragen jedoch ist die Klärung der Kriegsziele. An welchem Punkt können Verhandlungen einsetzen, bis wo darf die Ukraine bei einer Rückeroberung gehen, dürfen auch militärische Ziele in Russland oder im belarussischen Aufmarschgebiet angegriffen werden, was ist mit der Krim – und sind westliche Kampfflugzeuge wirklich tabu oder nur der nächste Schritt? Je wirkmächtiger die Waffen sind, desto klarer muss das Ziel ihres Einsatzes sein.



