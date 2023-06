Militärhilfe für Ukraine Rheinmetall: Bald Lieferung weiterer Panzer und Munition

06. Juni 2023 | Quelle: dpa

Türme vom Schützenpanzer Marder stehen zur Aufbereitung in einer Halle von Rheinmetall. Bild: Bild: dpa

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will noch in diesem Sommer weitere Panzer sowie Flugabwehr-Munition an die Ukraine liefern. Vom Bundesverteidigungsministerium habe man einen Auftrag über 20 Schützenpanzer Marder bekommen, teilte das Unternehmen an seinem Produktionsstandort in Unterlüß (Niedersachsen) mit.